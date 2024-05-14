نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق وائل عبد العزيز على حادثة سيدة مدينة نصر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان وائل عبد العزيز عن استيائه لما حدث في سيدة مدينة نصر، حيث شارك وائل جمهوره بمنشور من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالمنشور تعليقًا قال فيه:" ألف سلامة على أختك حبيبتي... والكلاب دي لازم تتحاسب قدام كل الناس عشان يبقوا عبره".



وأضاف:" محاولة إغتصاب أخت سالي بس الحمد لله بنت بمليون راجل والداخلية جابت السواق وجاري التحقيق".



القبض على سائق حادثة مدينة نصر

وعلى صعيد آخر، أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في بيان أنها ألقت القبض على السائق بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف.

وعقب فحص المنشور تواصلت قوات الأمن مع الفتاة وتبين أن شقيقتها مدرسة إنجليزي تعرضت للتحــ.ـــــرش أثناء طلبها تطبيق أوبر، لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد.

وعندما حضر السائق بسيارته "هيونداي"، بدأ القصة بنظرات مليئة بالرعب، حتى ركبت السيارة واتجهت لطريق الشيخ زايد، لكن توقف فجأة بسيارته بجوار استاد الدفاع الجوي.

وبحسب التحريات، فعندما سألته "واقف هنا ليه"، رد عليها قائلا "هجيب زجاجة مياه من شنطة العربية"، وبعد لحظات فوجئت بالسائق يفتح الباب الخلفي للسيارة وهو يحمل ســـــلاحا أبيض في يده ويحاول الاعــــــتداء عليها، وبمقاومته ضــــــربها به في يدها.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة تعرضت لإصابة بجرح قطعي في إصبعها، وبعد فحص البلاغ، أُلقي القبض على المتهم، وتبين أنه يدعى "حسن"، 26 عامًا، يقيم في منطقة المقطم.

