نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. بهاء سلطان يحيي حفلا غنائيا في متحف الحضارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب بهاء سلطان، لإحياء حفلًا غنائيًا، ومن المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 16 مايو، في متحف الحضارة.

ومن المقرر أن يقدم بهاء سلطان مجموعة من أغانية التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة، ومنها: "أنا مصمم، ياتري، انا غلطان، كله فالصو، خلتني أخاف، مارتحناش، تعالي أدلعك".

أخر أعمال بهاء سلطان

والجدير بالذكر آخر الفنان بهاء سلطان أغنية مارتحناش، وهي من كلمات هانى رجب والحان اسلام معز وتوزيع عمرو صلاح وميكس وماستر ماهر صلاح، وحققت الأغنية على نسب مشاهدات مرتفعة.

كلمات أغنية مارتحناش

وتقول كلمات الأغنية: "أصعب حاجة في حياتك تبعد عن أي ناس لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا بس احنا بقا لنا فترة بننام بدموع عينينا ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا (وقالوا هننسى بس بجد مابننساش (مابننساش".