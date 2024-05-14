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اليوم.. تامر حسني يبدأ تصوير فيلم "ري ستارت"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. تامر حسني يبدأ تصوير فيلم "ري ستارت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نجم الجيل تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن موعد بدء تصويره فيلم "ري ستارت" حيث أعلن ذلك بنشره مجموعة صور مع أبطال العمل.

حيث نشر الصور وعلق عليها قائلًا: "فريق الفيلم كل يوم بيكتمل نورت الفيلم يا عصام يا حبيبي نورتوا الفيلم يا احلى فريق بقيادة المخرجه ساره وفيق وبالمناسبه دي هقولكم خبر حصري أول يوم تصوير للفيلم بكرا ان شاء الله دعواتكم".

وأضاف: "نداء عاجل للفنانه هنا الزاهد والفنان باسم سمره والفنان محمد ثروت ناموا بدري عشان التصوير بدري أو ي وانا مستنيكوا هناك من دلوقتي يارب يا مسهل".

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منشور تامر حسني 

تفاصيل فيلم "ري ستارت" لـ تامر حسني

 

وفي سياق متصل يذكر أنه الفيلم من بطولة الفنان تامر حسني وهنا الزاهد ومحمد ثروت وباسم سمرة وعصام السقا وميكا والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج سارة وفيق.

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محمد ثروت
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هنا الزاهد 
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باسم سمرة 
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عصام السقا
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ميكا

آخر أعمال الفنان تامر حسني الغنائية 

 

يذكر أنه قد طرح مؤخرًا  نجم الجيل تامر حسني أغنية "30 حياة" بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدم من خلاله صوت غنائي جديد وهي "مها فتوني".

وأغنية "30 حياة" هي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.

آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية

 

ويذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية هي فيلم "تاج" الذي طرح في عيد الأضحى العام الماضي وحقق إيرادات عالية وصلت إلى 45 مليون جنية، وفيلم تاج من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وهالة فاخر وليلي عز العرب ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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