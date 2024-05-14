أحمد عز يقترب من الإنتهاء تصوير فيلم "فرقة موت"

القاهرة - محمد ابراهيم - قترب الفنان أحمد عز على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلمة الجديد الذي يحمل اسم "فرقة الموت"، وهو من إخراج أحمد علاء وتأليف صلاح الجهينى

وقام فريق العمل بتصوير نحو 80% من مشاهد الفيلم، والذي لم يتم تحديد موعد عرضه بعد، من المتوقع أن يبدأ المخرج عملية المونتاج والمساج فور الانتهاء من التصوير، ليكون الفيلم جاهزًا للعرض في أقرب وقت ممكن.

تفاصيل فيلم فرقة الموت

تدور أحداث فيلم "فرقة الموت" في فترة الأربعينيات ويقوم أحمد عز بدور ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة قاتلة لمحاربة تجار المخدرات في خط الصعيد. المثير في الفيلم هو مواجهة أحمد عز مع الفنان آسر ياسين، والتي تعد نقطة تحول مهمة في القصة. الفيلم يقدم قصة أكشن مشوقة ويعتبر الثالث على التوالي الذي يقوم فيه أحمد عز بالعمل في فترة زمنية قديمة غير معاصرة.

بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، وهو من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب،والفيلم تدور أحداثه في إطار تاريخي أكشن تشويقي في الصعيد