لهذا السبب.. فريدة سيف النصر تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة فريدة سيف النصر، تريند مؤشر البحث “جوجل”، وذلك بسبب ظهورها أمس في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث كشفت خلال اللقاء عن العديد من التصريحات الهامة منها ما يتعلق بحياتها الشخصية، وحقيقة استبعادها عن مسلسل العتاولة، وعن سبب عدم زواجها مرة أخرى بعد طلاقها، وغيرها من التفاصيل التي نرصدها لكم في السطور التالية.

أبرز تصريحات فريدة سيف النصر

أوضحت الفنانة فريدة سيف النصر، أنها لا تذهب لزيارة المقابر، وأنها أيضًا لا تقدر على زيارة قبر والدتها؛ لكي لا تفعل رد فعل مفاجئ، ولأنها تخشى الموت وترى نفسها غير مستعدة له، كما تحدثت عن يوم وفاة والدتها، مُضيفة: "كنت بصور فيلم موسى وجالي خبر إن أمي روحها بتطلع، وأمي دي بنتي وحاولت أعوضها عن اللي شافته في حياتها، وأنا خايفة من الموت ومش مستعدة للموت دلوقتي وإحنا بشر، ومش بروح قبر والدتي خالص عشان ممكن أعمل أي رد فعل مفاجئ".

وحكت فريدة سيف النصر،أنها تزوجت مرة واحدة طيلة حياتها، وهي من ضابط المباحث أسامة الشافعي، الذي تعرفت عليه خلال تقديمها إحدى المسرحيات على خشبة مسرح الجلاء، مُعلقة:" المسرحية كانت على مسرح الجلاء، وكان من بين الضيوف شخصية مهمة ولكنه قل أدبه واتخانقت معاه وذهبت إلى قسم الأزبكية، وكان هناك ضابط المباحث أسامة الشافعي ومن بعدها تزوجنا".

وأشارت فريدة سيف النصر إلى أنها أصيبت بحالة من الصدمة بعد طلاقها من زوجها، لارتباط صديقتها المقربة به، مُضيفة:"حدث الطلاق بيننا ثلاث مرات، وكان بيحبني جدًا وأنا كمان وكنا مجانيين جدًا، وفي آخر طلاق لم أستطع أن أسامحه، وكان من الصعب أن ألجأ لمحلل كانت لي صديقة وكنت أترك المنزل لها وأحبها وكانت قريبة مني، وكنت أنا حلوة جدًا وهي لم تكن حلوة، وكانت الصدمة أنها تزوجت زوجي بعد كل ما قدمته لها، ولم أسامح زوجي على ذلك".

سبب عدم زواج فريدة سيف النصر

وأكدت فريدة سيف النصر على أنها تأثرت للغاية بعدما علمت بخيانة صديقتها لها، وأنها عرض عليها الزواج كثيرًا، لكنها كانت ترفض بسبب ابنها، مُتابعة: "اتعقدت من الرجالة".

وقالت فريدة سيف النصر أنها اعتذرت عن مسرحية المتزوجون من أجل الثانوية العامة،مُضيفة:" بابا قال لي لو ماخدتيش الثانوية مفيش تمثيل ولا خروج".

ولفتت فريدة سيف النصر إلى أن وفاة أخيها كانت السبب الأساسي في ابتعادها لفترة عن الفن، وأنها ارتدت الحجاب أيضًا بسبب وفاته، مُعلقة:" غيبت فترة علشان دخلت في دروس دين، وقالولي وقتها إن الفن حرام وقرر الاعتذار عن أعمال كثيرة هذه الفترة، في الفترة دي نجمات كتير اتحجبوا، في ناس لبسوا حجاب معايا وعلشاني، زي سوسن بدر وخلعناه مع بعض، ونجمات تانيين اتحجبوا بعدنا، وبعدين اكتشفنا إن اللي بيحرموا الفن عندهم شركات إنتاج، وأتمنى أتحجب تاني، وجاهزة لأي حاجة ربنا يديهاني".

أزمة مسلسل العتاولة

كما تحدثت عن أزمة مسلسل العتاولة، وقالت أنها غضبت من الأخبار المتداولة بأن فريق عمل المسلسل تخلوا عنها، موضحة أنها كانت موجودة لآخر يوم في اللوكيشن، مُتابعة: "المخرج كانت له رؤية وهو مخرج ناجح وطبيعي إن عناصر النجاح مهمين جدُا للمسلسل وانا احدهم فكيف يتم الاستغناء عن أحد العناصر المهمة ومن غير الطبيعي أن يضحي بيا، وزي ما قال أحمد السقا فيه مفاجأة أو حاجة هتتعمل في المستقبل".