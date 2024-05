نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم إنطلاق فعاليات الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في مساء اليوم الثلاثاء، الدورة الـ77 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، والتي ستستمر حتى 25 مايو 2024، تحت شعار "قلب صناعة السينما".

وتم الإعلان عن المهرجان والترويج له عبر الموقع الرسمي، في ظل منافسات شرسة تشهدها جميع أقسام المهرجان بما في ذلك المسابقة الرسمية، ونظرة ما، وخارج المنافسة، وعروض منتصف الليل، والعرض الأول، والعروض الخاصة.

وسيفتتح المهرجان بعرض فيلم "LE DEUXIÈME ACTE" من إخراج كوينتين دوبيكس، ضمن فعاليات قسم "خارج المنافسة".

أفلام المسابقة الرسمية

ووقع الاختيار على جريتا جيرويج، المخرجة والممثلة الأمريكية، لقيادة لجنة التحكيم للمسابقة الرسمية في الدورة الـ77، وهي من مواليد عام 1983، وبدأت مسيرتها الفنية في عام 2006. إلى جانب تميزها في التمثيل، تُعرف أيضًا بمواهبها ككاتبة مسرحية وسيناريو.

وفي عام 2017، قامت جريتا بإخراج فيلمها الأول "Lady Bird"، الذي كتبته أيضًا.

يُشارك في المسابقة الرسمية 19 فيلمًا، من بينها فيلم "Megalopolis" للمخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا، وفيلم "The Shrouds" من إخراج ديفيد كروننبرج، وفيلم "The Apprentice" للمخرج الإيراني علي العباسي، بالإضافة إلى "Motel Destino" من إخراج كريم عينوز، وفيلم "Bird" للمخرجة أندريا أرنولد، وفيلم "Emilia Perez" للمخرج الفرنسي جاك أوديار، و"Anora" للمخرج شون بيكر، وفيلم "The Substance" للمخرجة الفرنسية كورالي فارقيت، و"Grand Tour" للمخرج البرتغالي ميجيل جوميز، وأخيرًا "Marcello Mio" لكريستوف أونوري.

أيضًا، تتضمن الأفلام المتنافسة على السعفة الذهبية للدورة الـ77 فيلم "Liu Yi Dai gglov"، من إخراج المخرج الصيني جيا تشانغ كه، و"All We Imagine as Light" للمخرج بايال كاباديا، و"Kinds of Kindness" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، و"Beating Hearts" للمخرج جيل لولوش، و"Diamant Brut" لأجاث ريدنجر، و"Oh Canada" لبول شريدر، و"Limonov: The Ballad of Eddie" لكيريل سيريبنيكوف، و"Parthenope" لباولو سورينتينو، و"The Girl with the Needle" للمخرج السويدي ماجنوس فون هورن.

مشاركة سعودية مميزة

ويتنافس فيلم "نورة" السعودي في فئة "نظرة ما" ضمن قائمة تضم 14 فيلمًا، وتشمل قائمة الأفلام المتنافسة في هذه المسابقة أفلامًا مثل "The Shameless" للمخرج كونستانتين بويانوف، و"On Becoming a Guinea Fowl" لرونجانو نيوني، و"Le royaume" لجوليان كولونا، و"Vingt Dieux" لويز كورفوازييه، و"Who Let The Dog Bite?" للمخرجة ليتيتيا دوش، و"Black Dog" للمخرج الصيني جوان هو، و"The Village Next to Paradise" للمخرج مو هراوي، و"September Says" للمخرج أريان لابيد، و"L’histoire de Souleymane" لبوريس لوجكين، و"The Damned" لروبرتو مينيرفيني، و"My Sunshine" لهيروشي أوكوياما، و"Santosh" لسانديا سوري، و"Viet and Nam" لترونج مينه كوي، و"Armand" للمخرج النرويجي هالفدان أولمان توندل.