نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من كريس هيمسورث على انتقادات مخرجين كبار لعالم "مارفل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال الجولة الترويجية التي يقوم بها حاليا لفيلمه الجديد "ماد ماكس"، قام النجم كريس هيمسورث بالرد للمرة الأولى على انتقاد مخرجين كبار مثل مارتن سكورسيزي وفرانسيس فورد كوبولا لعالم مارفل السينمائي.

ونقلت ديلي ميل، جانب من رد هيمسورث، الذي قال أن هذه الانتقادات غير واقعية، وأنها دون شك سببت له الضيق.

دعم من "داوني جونيور"

وكان قد حرص النجم روبرت داوني جونيور على تقديم الدعم للنجم كريس هيمسورث عقب تصريحات انتقد نفسه خلالها فيما يخص أدائه في الجزء الرابع من فيلم THOR.

ووفق ديلي ميل، وصف جونيور اداء هيمسورث لثور في عدد من أجزاء الفيلم وأفلام افنجرز، بالهاتريك الرائع.

وتحدث النجم كريس هيمسورث للمرة الأولى عن فشل آخر أجزاء فيلم THOR، الذي طرح كجزء رابع ضمن السلسلة.

ووفق ديلي ميل، حمل هميسورث نفسه مسئولية فشل الفيلم بقوله أنه صنع من نفسه مادة للسخرية، بسبب القصة الضعيفة والمحتوى المتواضع إلى ظهر ضمن الأحداث.

بطولة The Witcher

وكانت قد فاجأت شبكة نتفليكس عشاق مسلسل The Witcher بالإعلان عن نهاية تعاونها مع النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية "جيرلات أوف ريفيا" بعد الموسم الثالث.

ووفق بيان رسمي لنتفليكس، الاختيار وقع على الممثل الشاب ليام هيمسورث، ليحل محل النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية صائد الوحوش الشهير بداية من الموسم الرابع.