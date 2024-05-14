نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دراسة تكشف أكثر افتتاحية صادمة في تاريخ أفلام الرعب من هذا الفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المكالمة الهاتفية المخيفة الشهيرة في بداية فيلم Scream إلى جورجي الصغير وهو يبحر بقاربه الورقي تحت المطر في بداية فيلم IT، تحتوي أفلام الرعب على بعض من أكثر الافتتاحيات التي لا تنسى.

ولكن، ما هو أكثر مشهد مرعب ظل عالقًا في أذهان المشاهدين على مر السنين؟.

قام هواة الأفلام على موقع ranker.com بتسمية وتصنيف افتتاحيات أفلام الرعب التي وجدوها الأكثر إثارة للصدمة، والفيلم الذي حصل على المركز الأول جاء عكس المتوقع.

فيلم "جوست شيب"

مع تغلبه على أمثال Nightmare on Elm Street و Halloween وحتى Jaws ، نجح فيلم "جوست شيب"، وهو رعب خارق للطبيعة صدر عام 2002 يسمى ، في تصدر قائمة أكثر افلام الرعب إثارة لصدمة المشاهدين بسبب افتتاحيتها.

وتدور أحداث الفيلم في ستينيات القرن الماضي، وتبدأ مع حلبة رقص مليئة بالأشخاص على متن السفينة، مع مغني حي ساحر يغني لهم، قبل أن يتوفى كافة من هم على متن السفينة ويتحولون لأشباح.

جديد أفلام الرعب

ويعود النجم الكبير راسل كرو لأفلام الرعب من جديد، بظهوره في الإعلان الترويجي لفيلم الرعب الجديد The Exorcism.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يؤدي به كرو، شخصية راهب يعمل على استخراج الأرواح الشريرة.

وكان قد تحدث النجم الكبير راسل كرو في حوار صحفي جديد أجراه مع مجلة Variety، كشف خلاله عن نيته الاعتزال نهائيا عن العمل بالتمثيل، بعد مرور 40 عامًا، حقق خلالها نجاحات عدة بظهوره في عدد من أنجح الأفلام في تاريخ هوليوود.

ووفق صحيفة ديلي ميل، قال النجم البالغ من العمر 59 عامًا، أنه يدرس بجدية اعتزال العمل بالتمثيل في السنوات القادمة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مهرجان Karlovy Vary International Film Festival السينمائي الدولي، بدورته رقم 57 بجمهورية التشيك.