الأعلى للثقافة يناقش ”الإعلام والإعلان وحقوق المُشاهد”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 11:33 صباحاً - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، نظمت لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، مائدة مستديرة بعنوان "الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد"، شارك بها كل من: المهندس إبراهيم السجينى- رئيس جهاز حماية المستهلك، الكاتب الصحفى خالد البرماوى- عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، المخرج خالد محمد الأتربى- رئيس القناة الفضائية المصرية، الدكتور عبدالله على بانخر- أستاذ مساعد بقسم الاتصالات التسويقية كلية الاتصال والإعلام، جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علاء الغطريفى -رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، المخرج عمرو عابدين- رئيس قناة النيل للدراما، المخرج محمد الجازوى- رئيس قنوات النهار، الدكتورة منى الحديدى - عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس، والدكتور حسن على عميد- كلية الإعلام جامعة قناة السويس سابقًا.