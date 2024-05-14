محامي شيرين عبدالوهاب: النجمة تحترم مالك شركة روتانا لكنها مضطرة لاتخاذ الاجراءات القانونية

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للنجمة شيرين عبدالوهاب، أن الفنانة تكن كل احترام وتقدير لمالك شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ولكن يبدو أن هناك بعض الاشخاص داخل الشركة يقفون ضد مسيرتها الغنائية، بوضع العراقيل واصطناع المشاكل دون مبرر واضح، وكأنهم يريدون إبعادها عن الغناء بكل الطرق، الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها خلال الساعات القليلة الماضية.

تصريحات محامي شيرين عبد الوهاب

وأضاف قنطوش في تصريحات صحفية، أن النجمة شيرين عبدالوهاب تحترم القانون والعقود، وأنها دفعت مبلغ 8 مليون لصالح روتانا، وظنت وقتها أن النزاع انتهى عند هذا الحد، بعد تعرضها لظلم شديد، مشيرًا إلى أنها مضطرة اسفة لكشف كل الحقائق وحجم الظلم الذي تعرضت وتتعرض له للرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصةً أنها فوجئت بقضية اخرى تم رفعها ضدها.

أزمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد كشفت أمس "الاثنين" في بيان صحفي لها، عن استمرار الخلافات بينهما، بالرغم من تسديدها 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وسيكون هناك تحرك للنزاع مجددًا بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة، بالاضافة إلى اشتراط الشركة على تقديمها حفلات فنية فقط بالفترة الحالية وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة فقط، بالاضافة إلى عدم طرح 3 أغنيات لها انتهت من تسجيلهم في وقت سابق دون أسباب واضحة.