هل كان نور الشريف ضحية لمكائد من حوله؟... أسرار تكشف لأول مرة وتزلزل الوسط الفني بأكمله !

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رياض - احمد صلاح - حكاية حب جمعت نجمين كبيرين، نور الشريف وبوسي، لتُصبح علامة فارقة في تاريخ الحب والرومانسية في العالم العربي.

بدأت شرارة الحب بينهما في كواليس مسلسل "القاهرة والناس"،

ليواجه معارضة من عائلة بوسي التي رفضت زواجها من نور الشريف لعدم ثرائها.

لكن إصرار العاشقين تغلب على كلّ العقبات،

ليتزوجا عام 1972 ويُنجبا ابنتيهما مي وسارة.

عاش نور الشريف وبوسي حياة زوجية سعيدة مليئة بالحب والاحترام،

فكانا مثالاً للزوجين المثاليين اللذان يتشاركان كلّ شيء في الحياة.

لكنّ القدر شاء أن يفرقهما الموت،

ففي عام 2015، رحل نور الشريف عن الحياة بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا ضخمًا وحكاية حب خالدة.

كشفت بوسي في أحد اللقاءات التلفزيونية عن سرّ أخفته طوال سنوات مرض نور الشريف،

فقد حرصت على إخفاء حقيقة إصابته بالسرطان عنه خوفًا من تدهور حالته النفسية،

مؤكدة أنّها كانت أصعب فترة في حياتها.

لا تزال قصة حب نور الشريف وبوسي تُلهم الأجيال حتى اليوم،

لتُثبت أنّ الحب الحقيقي لا يعرف المستحيل،

وأنّه قادر على التغلب على كلّ الصعاب والتحديات.

رحل نور الشريف تاركًا فراغًا كبيرًا في قلوب محبيه،