انت الأن تتابع خبر هل كان نور الشريف ضحية لمكائد من حوله؟... أسرار تكشف لأول مرة وتزلزل الوسط الفني بأكمله ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حكاية حب جمعت نجمين كبيرين، نور الشريف وبوسي، لتُصبح علامة فارقة في تاريخ الحب والرومانسية في العالم العربي.
بدأت شرارة الحب بينهما في كواليس مسلسل "القاهرة والناس"،
- ليواجه معارضة من عائلة بوسي التي رفضت زواجها من نور الشريف لعدم ثرائها.
- لكن إصرار العاشقين تغلب على كلّ العقبات،
- ليتزوجا عام 1972 ويُنجبا ابنتيهما مي وسارة.
عاش نور الشريف وبوسي حياة زوجية سعيدة مليئة بالحب والاحترام،
- فكانا مثالاً للزوجين المثاليين اللذان يتشاركان كلّ شيء في الحياة.
- لكنّ القدر شاء أن يفرقهما الموت،
- ففي عام 2015، رحل نور الشريف عن الحياة بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا ضخمًا وحكاية حب خالدة.
- كشفت بوسي في أحد اللقاءات التلفزيونية عن سرّ أخفته طوال سنوات مرض نور الشريف،
- فقد حرصت على إخفاء حقيقة إصابته بالسرطان عنه خوفًا من تدهور حالته النفسية،
- مؤكدة أنّها كانت أصعب فترة في حياتها.
لا تزال قصة حب نور الشريف وبوسي تُلهم الأجيال حتى اليوم،
- لتُثبت أنّ الحب الحقيقي لا يعرف المستحيل،
- وأنّه قادر على التغلب على كلّ الصعاب والتحديات.
رحل نور الشريف تاركًا فراغًا كبيرًا في قلوب محبيه،
- لكنّ حكاية حبه مع بوسي ستظل خالدة في الذاكرة،
- لتُصبح رمزًا للحب الحقيقي والعطاء.