نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح لقطات من كواليس فيلم Bhool Bhulaiyaa 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر المخرج انيس بازمي لقطات حصرية من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد للنجم الهندي الشاب كارتيك آريان Bhool Bhulaiyaa 3.

ونقل إنديا توداي، اللقطات من كواليس تصوير الفيلم، بمشاركة سانجاي ميشرا، على أن يطرح كجزء ثالث من سلسلة ناجحة.

أعمال جديدة لـ كارتيك

وكان قد طرح فيلم كارتيك آريان الجديد Shehzada، لصالات العرض السينمائي بتاريخ 10 فبراير الماضي.

والفيلم السينمائي الجديد Shehzada هو أحدث عمل سينمائي للفنان الهندي الشاب كارتيك آريان، والفيلم يطرح للعرض باللغة الهندية إخراج روهيت داوان، وانتاج وإنتاج T-Series Films و Haarika & Hassine Creations و Geetha Arts و Brat Films و Kartik Aaryan.

ويشارك في بطولة الفيلم كاريتك آريان في دور بانتو أويدهياي، وكريتي سانون، ومايشا كويرالا، وباريس روال، وصني هيندوجا، وساشين كيدكار ورونيت روي.

مسيرة مميزة

ويأتي الفيلم الجديد Shehzada لينضم لقائمة أعمال سينمائية مميزة، قدمها الممثل الشاب كاريتك اريان خلال مسيرته الفنية الحافلة.

كان منها فيلم "لوكا تشوبي" إنتاج عام 2019 وفيلم "ذا ميز" إنتاج عام 2022، وفيلم "فريدي" إنتاج عام 2020، وفيلم "سوني كي تيتو سويتي" إنتاج عام 2018.

وفيلم "داهمكا" إنتاج عام 2021، وفيلم Satyaprem Ki Katha إنتاج عام 2023، وفيلم بيار كا بانشناما إنتاج عام 2011، والجزء الثاني من الفيلم نفسه إنتاج عام 2015.