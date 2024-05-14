نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندرو جارفيلد يشارك أنجلينا جولي بطولة فيلم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك النجم أندرو جارفيلد في بطولة مشروع سينمائي جديد من بطولة النجمة جوليا روبرتس، ستدور أحداثه في إطار من التشويق والاثارة.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيكون من إخراج Luca Guadagnino، ومن المقرر طرحه بعنوان After The Hunt.

وسيكون الفيلم انتاج مشترك بين شركات Imagine وأمازن ومترو جولدن مايور.

وتعود النجمة الكبيرة جوليا روبرتس للسينما من جديد، عبر عمل سينما قادم ها سيكون من أعمال نتفليكس الدرمية المرتقبة.

الفيلم الجديد نقلت صحيفة ديلي ميل، إعلانه الترويجي، ويطرح بعنوان Leave the World Behind، ويضم بين ابطاله تشكيلة مميزة من النجوم.

تفاصيل عن الفيلم

وتجسد جوليا روبرتس في هذا الفيلم الجديد دور زوجة للنجم ايثن هانت، هم معا يعلمون بوقوع كارثة عالمية أثناء قضائهما لعطلة، هذه الكارثة في مستوى انتشار جائحة كورونا.

الفيلم ستدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، وسيتم عرضه عبر منصة نتفليكس خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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و كان من المفترض أن يكون للنجمة الكبيرة جوليا روبيرتس ظهور كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم مهمة مستحيلة 7 إلى جانب النجم توم كروز.

ووفق صحيفة ديلي ميل، ظهور جوليا روبرتس كان من المفترض أن يكون في مرحلة سنية مبكرة لها، حيث تظهر بالفيلم في فترة شبابها بعد استخدام تقنية VFX لتصغير السن بالذكاء الاصطناعي وهي التقنية نفسها التي اعتمد عليها صناع فيلم "انديانا جونز" 5 بإظهار هاريسون فورد في بعض المشاهد بفترة الشباب.

وأوضحت الصحيفة أن صناع الفيلم تراجعو عن القيام بذلك بسبب ارتفاع تكلفة استخدام هذه التقنية، وما كان سيتسبب في أزمة إنتاج تحول دون ذلك.