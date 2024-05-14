نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توم كروز يحتفل باليوم العالمي لـ Top Gun في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم توم كروز متابعيه توثيق مرور 38 عام على طرح أول جزء من افلام "توب جن" الناجحة التي قدمت بها شخصية ربنا الطيران المقاتل صاحب لقب "مافريك".

ووفق ديلي ميل، نشر توم كروز صورًا من الفيلم، موجها الشكر لفال كيلمر نجم الجزء الأول، وتوني سكوت مخرج الفيلم على هذا المشروع الاستثنائي.

تصوير مشاهد مهمة مستحيلة

يأتي ذلك بعد أن ظهرت أنباء عن قيام النجم توم كروز بتعيين صقور جارحة في موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد مهمة مستحيل 8، بهدف اخافة الحمام المنتشر في ساحة تصوير الفيلم بالعاصمة الانجليزية لندن.

ووفق صحيفة ديلي ميل، عانا تاقم تصوير مشاهد الفيلم، من عشوائية انتشار الحمام في موقع التصوير، مما عطل العمل لأكثر من مرة.

أزمة في موقع التصوير

وتسبب النجم توم كروز في أزمة كبيرة وسط مدينة لندن، بعد أن تحولت المدينة لثكنة عسكرية بسبب انشغال النجم الكبير بتصوير مشاهد فيلمه المنتظر Mission Impossible 8.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من انتشار مدرعات عسكرية، في انحاء منطقة وسط المدينة بلندن، لتأمين تصوير المشاهد الخارجية للفيلم.

ومؤخرظا أعلنت شركة الإنتاج السينمائي العالميةورنور بروز عن اتمامها للتعاقد مع النجم الكبير توم كروز، ليكون بطلا لمشروعة اعمال سينمائية قادمة تكون من انتاج الشركة العملاقة.

ووفق ديلي ميل، تعاون توم كروز مع ورنور بروز، يأتي بعد عمل كروز مع شركة باراماونت لمدة تصل لـ 3 عقود متواصلة، قدم خلالها مجموعة استثنائية من الافلام.