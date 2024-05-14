نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلافات بين شيرين عبدالوهاب وشركة الإنتاج "الفنانة تتحدث عن الأزمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في بيان صحفي، كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب عن خلافات كبيرة تواجهها مع إحدى الشركات الكبرى للإنتاج.

أكدت أنها تعاقدت مع الشركة لإدارة أعمالها من حفلات وألبومات، ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات بينها وبين الشركة، على الرغم من سدادها مبلغًا قدره 8 ملايين جنيه لصالح الشركة.

أبرزت شيرين عبدالوهاب في بيانها استمرار تأخر طرح أغاني قامت بتسجيلها منذ فترة طويلة، إضافة إلى تأجيل طرح ثلاث أغانٍ دون أسباب واضحة.

وأوضحت أن الشركة تشترط عليها تقديم حفلات فنية فقط خلال الفترة الحالية، وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريقها فقط.

من جانبه، أكد محامي شيرين عبدالوهاب، المستشار ياسر قنطوش، أن الفنانة تعرضت لظلم شديد من بعض الأشخاص داخل الشركة، حيث يبدو أنهم يسعون إلى إبعادها عن الغناء عبر وضع العراقيل وصنع المشاكل دون مبرر واضح.

أشار إلى أن شيرين دفعت مبلغ 8 ملايين جنيه للشركة، وعلى الرغم من ذلك، فوجئت بقضية أخرى تم رفعها ضدها، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.