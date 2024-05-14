نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جورج كلوني يستعد لتجربته الأولى على مسارح برودواي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم جورج كلوني لتجربته الأولى على مسارح برودوي، بتحضيره لعمل مسرحي مستوحى من أحد أبرز أفلامه.

ووفق ديلي ميل، سيحول جورج كلوني فيلمه الذي طرح عام 2005 بعنوان Good Night، and Good Luck لعمل مسرحي يعرض في برودواي قريبًا.

تعاون أول مع آدم ساندلر

يأتي ذلك بعد أن ظهر النجم آدم ساندلر في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد أحدث افلامه الذي سيكون من إنتاج شركة نتفليكس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد، الذي يشارك في بطولته النجم جورج كلوني، ويجرى تصويره حاليًا في إيطاليا.

ويجتمع الثنائي جورج كلوني وآدم ساندلر في بطولة فيلم سينمائي للمرة الأولى سيكون من إنتاج شبكة نتفليكس، ويتحدد عنوانه لاحقًا.

ووفق موقع "ديد لاين"، الفيلم الجديد سيكون من إخراج المخرج نواه بومباش، وسيكون أول تعاون بين الثنائي.

فترة نشاط فني ببرودواي لنجوم هوليوود

ويستمر حضور الفنانين في موسم عروض برودواي، بعد أن حضرت النجمة اليشيا كيز لمشاهدة عرض موسيقي مسرحي جديد لها بعنوان Hell's Kitchen.

وكانت النجمة ريتشال بروزنهان في صدارة مجموعة مميزة من الفنانين الحاضرين للعرض المسرحي الجديد Stereophonic في برودواي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور النجمة الكبيرة للعرض، في الوقت الذي تستمر به بتصوير مشاهدها من فيلم سوبرمان القادم.