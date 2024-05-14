نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خارج مصر.. طرح فيلم "بنقدر ظروفك" يوم 23 مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة كولومبيا للإنتاج الفني، عن طرح فيلم "بنقدر ظروفك" بجميع السينمات في الخارج يوم 23مايو الجاري، وذلك بعد يوم واحد من طرحه بدور العرض السينمائي في مصر، ويطرح الفيلم بجميع السينمات المصرية يوم 22 مايو الجاري.

أحداث فيلم بتقدر ظروفك

وتدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

نجوم فيلم بنقدر ظروفك

فيلم "بنقدر ظروفك "يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.