نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيناريست صلاح الجهيني يكشف عن انتهاء تصوير فيلم “ ولاد رزق ” الجزء الثالث ويشكر تركي آل الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف السيناريست صلاح الجهيني، في تصريحات صحفية عن كواليس فيلم “ ولاد رزق ” للجزء الثالث وقال أنه انتهى من تصوير فيلم ولاد رزق الجزء الثالث "القاضية " بعد تصوير أكثر من 7 شهور.

السيناريست صلاح الجهيني يشكر المستشار تركي آل الشيخ

كما قدم السيناريست صلاح الجهيني شكر للمستشار تركي آل الشيخ، قائلًا: "شكرًا للمستشار تركي الشيخ على دعمه المادي واللوجيستي للفيلم عشان يكون اكبر فيلم أكشن عربي".

جهد صناع فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

وأوضح السيناريست صلاح الجهيني أن المخرج الكبير طارق العريان ظل 7 أشهر لم ينم من تصوير العمل وأيضًا أبطال العمل منهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم ومحمد ممدوح وسيد رجب ونسرين أمين ومحمد لطفي وإياد نصار بالاضافة إلى النجوم الجداد منهم آسر ياسين وعلي صبحي واسماء جلال واحمد الرفاعي والزميل تايسون فيوري.

وتابع: “النجم الكبير كريم عبد العزيز اللي شرف الفيلم واصدقائنا ورفقاء النجاح اللي افتقدناهم في الجزء ده احمد الفيشاوي وأحمد داود".



وأضاف: "فريق الانتاج اللي كانوا على مستوى الحدث موسى عيسى ومحمد حلمي، ومدير التصوير مازن المتجول ومهندس الديكور محمد عطية ومصممة الملابس مروة عبد السميع".

مناطق تصوير فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

وواصل حديثه:" أهالي عين الصيرة والرياض ووسط البلد اللي تعبناهم معانا الشهور اللي فاتت دي".



واختتم حديثه قائلًا:“و أخيرًا وليس اخرا جمهور الفيلم اللي حب الجزء الأول ودعم التاني ومنتظر الجزء التالت واللي إن شاء الله هنكون عند حسن ظنه”.