نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عنترة" و"يوم من زماننا" ضمن عروض الموسم المسرحي بثقافة الفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم فرع ثقافة الفيوم عرضيين مسرحيين، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض عنترة

جاء العرض الأول بعنوان "عنترة" تدور أحداثه حول شخصية "البطل" الذى عاش يبحث عن حريته، إلى أن أصبح هو الضحية، وذلك للتأكيد على فكرة أن هذا الزمن بحاجة إلى البطولات الجماعية وليست الفردية.

العرض لفرقة صلاح حامد المسرحية، تأليف يسري الجندي، وإخراج عزت زين، ويقدم على مسرح مجلس مدينة الفيوم حتى غدا الثلاثاء، في تمام الثامنة والنصف مساءً.

عرض يوم في زماننا

جاء العرض الثاني بعنوان "يوم في زماننا" عن نص الكاتب السوري سعد الله ونوس، وتدور أحداثه حول "مُعلم" يعمل جاهدا للبحث عن أسباب انهيار القيم والأخلاق، كمحاولة لإصلاح شأن المجتمع.

العرض لفرقة سنورس المسرحية وإخراج راندا شريف اللاهوني، ويستمر عرضه حتى بعد غد الأربعاء على مسرح المدرسة الصناعية.

العرضان إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونفذا بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

الورشة التدريبية "دور تتطور"

من ناحية أخرى واصل الفرع فعاليات الورشة التدريبية "دور تتطور" الخاصة بإعادة تدوير خامات البيئة في مجال أشغال الخزف والمقامة بمكتبة الفيوم العامة. الورشة تدريب الفنانة إسراء عبد العليم وتستمر حتى 3 يونيو المقبل، وتنفذ بإشراف الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني.

