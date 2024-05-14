زين مالك يتطلع للم شمل قريب مع "وان دايركشن"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حوار جديد له، عبر المغني البريطاني الشاب زين مالك عن أمنيته بلم شمل فريق "وان دايركشن" من جديد، بعد ما يقرب من 10 سنوات على انفصال أعضاء الفريق.

ووفق ديد لاين، قال زين إنه يشعر بالندم الآن على الانفصال عن الفريق، غير أن الأمر كان لا بد منه، وأنه يشعر الآن بمزيد من النضج للعودة للفريق.

الاستعداد لأول حفل غنائي منفرد

في الوقت نفسه، زف المغني البريطاني الشاب زين مالك خبراء سعيدًا لعشاقه، بتحضيره لأول حفل غنائي له بعد 9 سنوات من انفصاله عن فريق وان دايركشن.

ووفق ديلي ميل، سيحي زين مالك حفلًا غنائيًا له كمغني منفرد للمرة الأولى، بعد طرحه لمجموعة ناجحة من الاغنيات.

ذلك بعد أن كشفت مصادر مقربة من عارضة الأزياء الشابة جيجي حديد، عن إنه ا لا تعارض ارتباط حبيبها السابق ووالد ابنتها زين مالك، بالنجمة سيلينا جوميز، وفق أحدث الأنباء.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن زين تواصل مع جيجي قبل قيامه بهذه الخطوة، لما يربطهما معا من تاريخ سابق من علاقة عاطفية نتج عنها انجاب جيجي لمولودتها خاي.

شائعات الارتباط

ترددت أنباء قوية عن دخول الثنائي زين مالك وسيلينا جوميز، في علاقة عاطفية بعد أن شوهد الثنائي في أمسية سرية جمعت بينهما.

ووفق صحيفة ديلي ميل، العلاقة العاطفية للثنائي، ستعيد زين مالك للواجهة بين نجوم هوليوود بعد فترة غياب طويلة، كما أنه لن يكون النجم الأول الذي ترتبط به سيلينا جوميز.