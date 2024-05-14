نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دورته الثانية.. برنامج فني متنوع لقصور الثقافة بمعرض زايد لكتب الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق غدا الأربعاء الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال، الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ببرنامج فني متنوع بالمعرض المنعقد في الفترة من 15 إلى 26 مايو الحالي.

العروض الفنية

وتقدم الهيئة يوميًا عددًا من العروض الفنية بمشاركة فرق الأطفال التابعة لقصور الثقافة وهي: كورال مركز الجيزة الثقافي، كورال قصر ثقافة السلام، فريق أجيال للعرائس، فريق مسرح قصر ثقافة جاردن سيتي، كورال أطفال شبرا الخيمة، كورال أطفال شبرا الخيمة لذوي الهمم، فرقة الأراجوز المصري والعرائس.

الورش الفنية

كما تقدم مجموعة متنوعة من الورش الفنية منها: تصميم مطويات وكتيبات بالورق الملون، عمل مجسمات بالصلصال وتعليم أساسيات الرسم والتلوين والطباعة، بجانب ورش الأشغال اليدوية لعمل مشغولات بالخرز والخيوط الملونة.

وينفذ البرنامج بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن.

الدورة الثانية من المعرض تحت شعار "هيا نقرأ معا"

وتقام الدورة الثانية من المعرض تحت شعار "هيا نقرأ معا"، واستقرت إدارة المعرض هذا العام على اختيار كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت، لتكون شخصية المعرض الذي يشارك فيه مجموعة من دور النشر المختلفة.

