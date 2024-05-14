نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. ألحان زمن الفن الجميل بمعهد الموسيقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات الثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل للتخت الشرقي بمشاركة نخبة من عازفى الأوبرا وذلك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء 14 مايو على مسرح معهد الموسيقي العربية.

باقة من الألحان الشهيرة

يتضمن البرنامج باقة من الألحان الشهيرة منها فتافيت السكر، خطوة حبيبى، بنت البلد، ذكرياتى ، ألف ليلة وليلة، يامسافر وناسى هواك، كل ده كان ليه، على قد الشوق، الحب كله، انساك ده كلام، تلات سلامات، على الحلوة والمرة، ساكن في حي السيدة، جميل وأسمر، سألوني الناس عنك، نسم علينا الهوى وغيرها.

أنشطة دار الأوبرا

جدير بالذكر أن دار الأوبرا تسعى لإثراء الساحة الفنية بمزيج من العروض المتنوعة للإرتقاء بالذوق العام وتنمية وتطوير وجدان المجتمع من خلال الإبداع.

سلسلة وهابيات بمعهد الموسيقى

يذكر أن دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد نظمت سلسلة وهابيات حيث أقامت حفلًا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، الأحد الماضي على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وتضمن البرنامج نخبة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها:" اغار من قلبي، في الليل لما خلى، اشكى لمين الهوى، امتى الزمان، لست قلبى، حمال الأسية، فى يوم وليلة، الا انت، دوبنا حبايبنا، متى ستعرف، انده عليك والعوازل"، أداء كل من: سارة زكى، أحمد عادل، محمد طارق وايات فاروق.