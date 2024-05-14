نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. صالون الأوبرا الثقافي يناقش الأدب وقضايا الوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الفعاليات التنويرية للثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد صالون ثقافى بعنوان "الأدب وقضايا الوطن" ويستضيف الكاتب والأديب محمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب سابقا ويديره الدكتور هيثم الحاج على أستاذ النقد الفنى ورئيس الهيئة العامة للكتاب سابقا وذلك فى السابعة مساء غد الأربعاء 15 مايو على المسرح الصغير.

نبذة عن الأديب محمد سلماوي

يشار أن محمد سلماوى يعد أحد الكتاب البارزين بالمشهد الثقافى العربى بسبب إنتاجه الأدبي الثري في مجالات المسرح والرواية والقصة القصيرة إلي جانب رئاسته لاتحاد كتاب مصر والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب طوال عشر سنوات كانت من أزهى عصورهما، درس اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1966 ثم حصل على دبلوم مسرح شكسبير بجامعة أكسفورد بإنجلترا عام 1969والتحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصل على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري عام 1975.

أبرز مناصب محمد سلماوى

تولى عدة مناصب حيث عمل مدرسًا للغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة كما عمل محررًا بجريدة الأهرام للشئون الخارجية ووكيلًا لوزارة الثقافة للعلاقات الخارجية، ومديرًا للتحرير بجريدة الأهرام ويكلي الصادرة باللغة الإنجليزية، ورئيسًا للتحرير بجريدة الأهرام إبدو الصادرة بالفرنسية، كرمته العديد من المؤسسات العالمية ودول العالم حيث حصل على وسام التاج الملكى البلجيكى من الملك ألبير الثاني، عام 2008، وسام الاستحقاق من الرئيس الإيطالي كارلو تشامبى عام 2006، وسام الفنون والآداب الفرنسى عام 1995، وسام القدس عام 2017، وأخيرا جائزة النيل فى الآداب لعام 2020 لتكون تتويجا لمسيرته الإبداعية الكبيرة والممتدة.