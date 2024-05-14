نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش تتصدر تريند جوجل.. فما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نسرين طافش، خلال الساعات القليلة الماضية، تريند محرك البحث جوجل، وذلك عد رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر، عقب تسديدها مبلغ 4 ملايين جنيه لصالح إحدى السيدات التي رفعت عليها قضية بسبب شيك دون رصيد.





سبب منع نسرين طافش من السفر

منعت سلطات مطار القاهرة الفنانة نسرين طافش، من السفر إلى دبي، ظهر أمس، بناءً على قرار صادر من النائب العام بمنعها من السفر، وذلك بسبب اتهامها على ذمة إحدى القضايا.

واضطرت الفنانة نسرين طافش، عقب إبلاغها بقرار النائب العام من سلطات مطار القاهرة، إلى إلغاء السفر.

رفع اسم نسرين طافش من قائمة الممنوعين من السفر

الجدير بالذكر أن الفنانة تسلمت شهادة من محكمة جنوب الجيزة تفيد بانتهاء قضية حبسها 3 سنوات في واقعة شيك دون رصيد بالتصالح، لتسليمها إلى مكتب النائب العام لرفع قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر.

أعمال نسرين طافش المقبلة

وتنتظر الفنانة نسرين طافش عرض مسلسل "دون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، نسرين طافش، خالد سليم، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود وآخرين، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

فيلم بنقدر ظروف

وتنتظر نسرين طافش عرض فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي، والمقرر عرضه في السينمات 22 مايو الجاري.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

بنقدر ظروفك بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ويشارك معه البطولة عدد كبير من النجوم منهم:ونسرين طافش ومي سليم ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، وتأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.





آخر أعمال نسرين طافش

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش فيلم السيستم بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، رانيا منصور، تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، تجسد خلاله شخصية تدعى عائشة، قوية لديها ثقة كبيرة بنفسها وتعرف ما الذي تريد تحقيقه بحياتها، تعانى من عٌقدة بسبب الرجال ولديها موقف قاسٍ تجاههم