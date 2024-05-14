أحمد جودة - القاهرة - مسلسل قيامة عثمان ح 160 على قناة دوت الخليج الجزائرية مترجم وبجودة HD

يشهد مسلسل "قيامة عثمان" إقبالًا كبيرًا خلال الساعات الأخيرة، حيث يثير الفضول لدى الجمهور بفضل الأحداث المشوقة والمثيرة التي يقدمها. تتابع الحلقة الأخيرة من المسلسل تطورات مثيرة، مما يجعل الجميع يتوقون لمتابعة الحلقات القادمة. يتم عرض المسلسل يوميًا على قناة ATV التركية في تمام الساعة التاسعة مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات مترجمة للعربية على موقع قصة عشق في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. كما يُمكن مشاهدة الحلقة الكاملة على قناة دوت الخليج الجزائرية في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مسلسل قيامة عثمان ح 160



استطاع مسلسل قيامة عثمان أن يحقق أعلى المشاهدات منذ بداية عرضه على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وخلال الحلقة الماضية وقعت الكثير من الأحداث كان أبرزها زواج علاء الدين من غونجا وهذا ما صعب الأمر على عثمان لكي يتمكن من الإنتقام من يعقوب، وفي مشهد آخر يسعى حلفاء السيد إبراهيم لاحتلال الدولة العثمانية واستمرار يعقوب في التحالف مع القبائل التركية لإسقاط الدولة العثمانية، إلا أن عثمان بفضل خبرته الشديدة وذكائه استطاع أن يكشف هذه المخططات وأن يتخلص من أعدائه.



تردد قناة ATV التركية على النايل سات



التردد: 10796.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.



تردد قناة دوت الخليج الجزائرية



ويمكنكم استقبال قناة دوت الخليج الجزائرية والاستمتاع بما تقدمه القناة على مدار اليوم دون تقطبع أو تشويش من خلال ادخال التردد التالي:

التردد: 12034.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.