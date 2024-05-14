نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. ميريل ستريب تتسلم السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت الأيقونة ميريل ستريب إلى مهرجان كان السينمائي، لتتسلم السعفة الذهبية الفخرية، وذلك في حفل افتتاح الدورة السابعة والسبعين من المهرجان لعام 2024.





ميريل ستريب تحصل على السعفة الذهبية من كان السينمائي

وكان قد كشف مهرجان كان السينمائي رسميا عن منح النجمة العالمية ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 77 من عمر المهرجان، والتي تنطلق يوم 14 مايو الجاري على مسرح Grand Théâtre Lumière، وستكون ميريل ستريب صيف شرف حفل الافتتاح.









لجنة تحكيم مهرجان كان

وشملت لجنة تحكيم الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي المخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي فاز فيلمها "كفرناحوم" بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2018، والممثلة العالمية ليلى جلادستون المرشحة لجائزة الأوسكار عن فيلم "Killers of the Flower Moon"، والممثلة العالمية إيفا جرين، والممثل العالمى عمر سي، والمؤلف إبرو سيلان، الذي شارك في كتابة فيلم "Winter Sleep" الحائز على السعفة الذهبية لعام 2014.

كما ترشح فيلم “Society of the Snow” للمخرج خوان أنطونيو بايونا، لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم طويل دولي، والممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، الذي سيظهر في فيلم "Maria" للمخرج بابلو لارين إلى جانب النجمة العالمية أنجلينا جولي، والمخرج كوري إيدا هيروكازو، مخرج فيلم "Shoplifters" الحائز على السعفة الذهبية لعام 2018.

بينما تضم لجنة تحكيم جائزة Caméra d’or، كل من، بالوجي وهو مخرج وكاتب أغاني وإيمانويل بيرت وهي ممثلة ومخرجة، ويتقاسما رئاسة لجنة التحكيم سويا، بينما يشارك في اللجنة كأعضاء كل من جيل بورت - مدير التصوير وباسكال بورون وزوي ويتوك كاتبة السيناريو وناتالي شيفليت محررة قسم السينما والثقافة في (EBRA).