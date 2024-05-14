نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاء تصويره بالكامل.. أسباب تجعل "ولاد رزق 3" الاكثر انتظارًا من الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهى الفنان أحمد عز وفريق عمل "ولاد رزق" الجزء الثالث والذي يحمل اسم "القاضية" الإنتهاء بشكل كامل من التصوير واختتم تصوير مشاهده من منطقة حلوان في أحد المصانع.



ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المقبل، وقد حقق العمل على مدار ثلاث أجزاء نجاحا كبيرًا ودخل جزئه الثاني قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.



أسباب حماس الجمهور للعمل:

ويعتبر فيلم ولاد رزق من الأكثر الأفلام التي ينتظرها الجمهور في موسم عيد الأضحى، وكان يتفاعل بشكل كبير مع كواليس تصوير الجزء الثالث والذي يعرف باسم "القاضية" من خلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.



وفي حقيقة الأمر أن هناك أكثر من سبب يجعل العمل هو الأكثر انتظارًا من الجمهور، وأول هذه الأسباب هو نجاح الجزء الأول والثاني وتحقيقه إيرادات عالية في دور العرض السينمائية بل دخل الجزء الثاني نادي الأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.



والسبب الثاني هو فريق العمل بقيادة المخرج طارق العريان، والكيمياء الكبيرة بين أحمد عز وعمرو يوسف والتي تظهر بشكل واضح عبر الشاشة، وبراعة المؤلف صلاح الجهيني في كتابه الشخصيات وحبكة الأحداث.



يضم الجزء الثالث من العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم من هو شخصية رئيسية في الفيلم وأبرزهم آسر ياسين والذي كان بداية ظهوره من نهاية الجزء الثاني.

ونجوم كضيوف شرف أبرزهم كريم عبدالعزيز،محمد لطفي، إياد نصار، الملاكم العالمي تايسون، وغيرهم.



كما يتميز نجاح ولاد رزق في الجمل الحوارية والإفيهات التي يحبها الجمهور المصري والعربي، وكادرات التصوير التي تتم بطرق احترافيه ومميزة.



يجمع الفيلم في مشاهده الكوميديا والأكشن والدراما والإثارة، حيث يعمل طارق العريان على أن يخطف ذهن المشاهد في كل مشهد من خلال التنقل بين المشاعر ولا يجعله أن يظل على وتيرة واحدة.



تصوير بعض مشاهد الفيلم في العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض وخاصة أن المستشار تركي آل شيخ عمل على توفير جميع الإمكانيات التي تساعدهم على التصوير.

تفاصيل فيلم ولاد رزق:

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة حول أربعة أشقاء من عين الصيرة، يجدون أنفسهم متورطون في عدة مشاكل وأزمات يحاولون الخروج منها مما يصعب الأمور عليهم.



أبطال فيلم ولاد رزق الجزء الثالث:

ويذكر أن يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، نسرين امين، آسر ياسين، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، ومجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف أبرزهم كريم عبدالعزيز، والملاحم العالمي تايسون، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.