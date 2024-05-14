نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر نسرين طافش التريند.. تعرف على سبب منعها من السفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نسرين طافش، خلال الساعات القليلة الماضية، تريند محرك البحث جوجل، وذلك عد رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر، عقب تسديدها مبلغ 4 ملايين جنيه لصالح إحدى السيدات التي رفعت عليها قضية بسبب شيك دون رصيد.





يقدم لكم دوت الخليج الفني سبب منع نسرين طافش من السفر





كانت قد منعت سلطات مطار القاهرة الفنانة نسرين طافش، من السفر إلى دبي، ظهر أمس، بناءً على قرار صادر من النائب العام بمنعها من السفر، وذلك بسبب اتهامها على ذمة إحدى القضايا.

واضطرت الفنانة نسرين طافش، عقب إبلاغها بقرار النائب العام من سلطات مطار القاهرة، إلى إلغاء السفر.

رفع اسم نسرين طافش من قائمة الممنوعين من السفر

الجدير بالذكر أن الفنانة تسلمت شهادة من محكمة جنوب الجيزة تفيد بانتهاء قضية حبسها 3 سنوات في واقعة شيك دون رصيد بالتصالح، لتسليمها إلى مكتب النائب العام لرفع قرار الإدراج على قوائم المنع من السفر.





آخر أعمال نسرين طافش





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش هو فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدتهم وتجاربهم السابقة.





والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.