نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب فريدة سيف النصر تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد لقائها ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي بقناة الحياة، واوضحت سبب غيابها عن الفن.

أكدت فريدة أنها غابت لفترة عن الفن بسب تعرضها لحالة وفاة، وأصيبت بحالة حزن شديدة وابتعدت عن الأضواء، ثم أخذت طريق الدروس الدينية والمشايخ، أنها تعرضت لهجوم كبير بعد خلعها الحجاب وشعرت باختناق ولم ترد أن تكمل طريقها والعودة إلى طبيعيتها وتعمل ما تريده دون أى قيود.

تصريحات فريدة سيف النصر

وقالت فريدة: "تركت هذا الجانب من الدروس والمشايخ، وعندما حدث ذلك وكنت بالطبع مشهورة، وكان هناك عدد كبير من الفتيات أخذوا هذا الطريق معي وتركوه عندما تركته، إن الفنانة سوسن بدر من أقرب الفنانات إلى قلبى وأختي في الرضاعة ودخلت معى وخرجت معي، وهناك أيضًا عادل عادل وعبير صبري سلكوا هذا الطريق بعدنا ثم تراجعوا أيضًا، وهذه الفترة شهدت ناس تقوم بتحريم الفن وفي نفس الوقت تجدهم بينتجوا، لا يوجد خلاف بينى وبين عفاف شعيب، وهي ممثلة محترمة وكنت ضيفة بأحد البرامج ببيروت وعملت مداخلة، وقالت كلام جميل في حقي، وأنا بطبيعتي طيبية، والخلاف كان بسبب كلام قيل وانتهي هذا الأمر".

اخر اعمال الفنانة فريدة سيف النصر

وكان اخر اعمال الفنانة فريدة سيف النصر، هو دور «سترة العترة» في مسلسل العتاولة، الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولة مسلسل «العتاولة» نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: «أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر»، وآخرين، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين،وقصة مسلسل العتاولة دارت حول الشقيقين «نصار»، و«خضر» وهما مجرمان محترفان، وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر «حنة» فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، لكنه يصطدم بالعديد من الصعوبات التي تحيل دون ذلك.