"حق شيرين عبدالوهاب مش هيضيع".. هاشتاج يتصدر منصة أكس بعد عودة الأزمة بينها وبين روتانا من جديد

القاهرة - محمد ابراهيم -

عادت الأزمات بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات مجددًا بعد اتهامها الشركة بتأخير طرح أغانيها خلال لقاءات تليفزيونية عقب حفلها الأخير في الكويت.

بيان صحفي لـ شيرين عبدالوهاب:

وأصدرت شيرين عبد الوهاب في بيان صحفي لها، تطورات الأزمة بين شيرين وشركة روتانا، أن الخلافات بينهما لم تنتهي بعد بالرغم من تسديدها 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وسيكون هناك تحرك للنزاع مجددًا بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة.

وتابع البيان أن شركة روتانا تشترط على شيرين عبد الوهاب تقديم حفلات فنية فقط بالفترة الحالية وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة فقط.

وأكدت شيرين عبد الوهاب في البيان أن سبب انهيارها الهيستيري لها في حفلها الأخير بالكويت يعود لتأخير طرح أعمالها الغنائية الجديدة التي مرهونة لصالح شركة روتانا.



وفي هذا السياق تصدر هاشتاج "حق شيرين عبدالوهاب مش هيضيع" من قبل جمهور شيرين في العالم العربي، مطالبين من خلاله خروج شركة روتانا والرد لماذا لم تطرح ألبوم شيرين حتى الآن.



كما خرج محامي شيرين وصرح أن السبب وراء ذلك بعض الأشخاص من داخل شركة روتانا يقفون ضد مسيرة شيرين الفنية، بوضع العراقيل واصطناع المشاكل دون مبرر.

شيرين عبد الوهاب ومصير أعمالها الغنائية



وعلى جانب آخر، كشفت شيرين عبد الوهاب في مقطع فيديو خلال تصريحات تليفزيونية عن تاخر طرح الأغاني قائلة: فيه 3 أغاني جاهزين، وبعدهم بشوية فيه 3 أغاني للصيف، مش عارفه روتانا هتنزلهم امتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟.



آخر أعمال شيرين عبدالوهاب:

ويذكر أن آخر أعمال شيرين عبدالوهاب هى أغنية "الدهب"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا