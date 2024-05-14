بعد تصدرها التريند.. ما هي آخر أعمال نسرين طافش؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة نسرين طافش، خلال الساعات القليلة الماضية، تريند محرك البحث جوجل، وذلك عد رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر، عقب تسديدها مبلغ 4 ملايين جنيه لصالح إحدى السيدات التي رفعت عليها قضية بسبب شيك دون رصيد.





يقدم لكم دوت الخليج الفني قائمة آخر أعمال عرضت مؤخرًا لنسرين طافش

فيلم السيستم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش هو فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدتهم وتجاربهم السابقة.





والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.





فيلم أخي فوق الشجرة

كما عرض لنسرين طافش مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة"، إلى جانب رامز جلال، ضمن فئة الأعمال الرومانسية الكوميدية، الفيلم جمع أيضًا محمد ثروت، حمدي الميرغني، ويزو، وتارا عماد، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.





مسلسل جوقة عزيزة





كما شاركت في مسلسل "جوقة عزيزة" الذي عُرض في 2022، حاز على إعجاب الجمهور وتصدر الترند بمجرد عرضه، ودارت أحداث المسلسل في عام 1929 خلال الانتداب الفرنسي في سوريا، حيث تتداخل قصة الراقصة السورية "عزيزة" مع صراعات سياسية ودينية واجتماعية.

أعمال نسرين طافش المقبلة





وتنتظر الفنانة نسرين طافش عرض مسلسل "دون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، نسرين طافش، خالد سليم، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود وآخرين، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

فيلم بنقدر ظروف

وتنتظر نسرين طافش عرض فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي، والمقرر عرضه في السينمات 22 مايو الجاري.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

بنقدر ظروفك بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ويشارك معه البطولة عدد كبير من النجوم منهم:ونسرين طافش ومي سليم ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، وتأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.