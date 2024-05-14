نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال فريدة سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد لقائها ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي بقناة الحياة، واوضحت سبب غيابها عن الفن، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال فريدة سيف النصر..

آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر

وكان آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر، هو دور «سترة العترة» في مسلسل العتاولة، الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولة مسلسل «العتاولة» نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: «أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر»، وآخرين، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين،وقصة مسلسل العتاولة دارت حول الشقيقين «نصار»، و«خضر» وهما مجرمان محترفان، وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر «حنة» فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، لكنه يصطدم بالعديد من الصعوبات التي تحيل دون ذلك.

فريدة سيف النصر في مسلسل «جعفر العمدة»

وشارك في مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض في رمضان الماضي 2023، بطولة الفنان محمد رمضان وهالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، منذر ريحانة، عصام السقا، وغيرهم من الفنانين، وذلك بجانب ظهور خاص للفنان بيومي فؤاد الذي ظهر بشخصية والد الفنانة زينة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

فريدة سيف النصر في فيلم "فرقة الموت"

وايضا تشارك في فيلم "فرقة الموت" مع أحمد عز ومنة شلبي، وتجسد خلال الأحداث دور سيدة تدعى المعلمة قشطة، العمل من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، وخالد كمال، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداث فيلم “فرقة الموت” في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، ويدخل خلاله أحمد عز الذي يقدم شخصية ضابط في صراعات مع خط الصعيد الذي يجسد شخصيته آسر ياسين، والعمل ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن الاجتماعي.