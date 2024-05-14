نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيخوفني.. لهذا السبب كريم قاسم يتصدر مؤشر جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان كريم قاسم مؤشر البحث جوجل بعدما حل ضيفًا على بودكاست قهوة باللبن الذي تقدمه الفنانة جيلان علاء، وكشف أثناء اللقاء عن سر عدم زواجه وتخوفه منه وأكثر مدة قضاها في علاقته الرومانسية.

سبب رفض كريم قاسم الزواج

وقال كريم قاسم: أنا مش شخص تقليدي ولا اتربيت بشكل تقليدي، عمر ما أهلي قالولي تعالى في بنت هنعرفك عليها ولا جايبين ليك عروسة، ولا حتى أختي قالولها كده، معندناش المفهوم دا وكل واحد حر يعيش تجربته ومحدش جيه في يوم يسألني مش هتتجوز بقى.

وتابع كريم قاسم: في أي علاقة مكنتش بوصل لمرحلة أن واحدة تقولي مش هنتجوز ؟، أنا خايف دي حاجة مطلقة أي راجل تقوليله هتروح تقابل أبو العروسة وعيلتها أنا بالنسبة ليا ده وأنا بحكي عنه جابلي ضيق تنفس، بقالي 10 سنين مدخلتش في علاقات عدت 9 شهور ومش بفكر إني فنان وأخسر معجباتي، أنا مش مهتم بده لأنه مش أولوية أنا عندي شغف وبحب التمثيل وعايز أمثل وأخرج أيا كانت النتيجة.

أعمال كريم قاسم المقبلة

جدير بالذكر إنه ينتظر كريم قاسم عرض فيلم ولاد رزق 3، حيث نشر كريم قاسم صورة جديدة من كواليس فيلم "ولا رزق 3" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر كريم قاسم فى الصورة برفقة أبطال الفيلم وكتب: "ولاد رز ق 3.. صيف 2024".

ويستكمل صُناع فيلم "ولاد رزق.. القاضية" التصوير حاليًا في القاهرة، بعد شهور من التصوير في العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق.. عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال كريم قاسم



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم قاسم كان مسلسل “زينهم” بطولة الفنان أحد داوود، وحقق نجًا كبيرًا، وشاركهم في بطولته سلمى أبو ضيف، ومن إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك.