نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضعت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2024 لجلسة تصوير، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة السابعة والسبعين من المهرجان.





أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة الرسمية برئاسة غريتا غيرويغ وعضوية المخرج الإسباني جيه أيه بايونا، والممثلة وكاتبة السيناريو التركية إبرو سيلان، والممثل والمنتج الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، والنجمة ليلي جلادستون، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرج والمنتج الياباني هيروكازو كوريدا، والممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي والممثل الفرنسي عمر سي.

تفاصيل لجنة تحكيم مهرجان كان

وشملت لجنة تحكيم الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي المخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي فاز فيلمها "كفرناحوم" بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2018، والممثلة العالمية ليلى جلادستون المرشحة لجائزة الأوسكار عن فيلم "Killers of the Flower Moon"، والممثلة العالمية إيفا جرين، والممثل العالمى عمر سي، والمؤلف إبرو سيلان، الذي شارك في كتابة فيلم "Winter Sleep" الحائز على السعفة الذهبية لعام 2014.

كما ترشح فيلم “Society of the Snow” للمخرج خوان أنطونيو بايونا، لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم طويل دولي، والممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، الذي سيظهر في فيلم "Maria" للمخرج بابلو لارين إلى جانب النجمة العالمية أنجلينا جولي، والمخرج كوري إيدا هيروكازو، مخرج فيلم "Shoplifters" الحائز على السعفة الذهبية لعام 2018.

بينما تضم لجنة تحكيم جائزة Caméra d’or، كل من، بالوجي وهو مخرج وكاتب أغاني وإيمانويل بيرت وهي ممثلة ومخرجة، ويتقاسما رئاسة لجنة التحكيم سويا، بينما يشارك في اللجنة كأعضاء كل من جيل بورت - مدير التصوير وباسكال بورون وزوي ويتوك كاتبة السيناريو وناتالي شيفليت محررة قسم السينما والثقافة في (EBRA).