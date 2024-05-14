نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن فريدة سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة فريدة سيف النصر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد لقائها ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي بقناة الحياة، واوضحت سبب غيابها عن الفن.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن فريدة سيف النصر..

حياة فريدة سيف النصر

ولدت سوسن جلال سيف الحصري في حي العجوزة بالقاهرة، درست في مدرسة النهضة وانضمت من خلالها إلى فرقة الموسيقى والتمثيل، بعد ارتدائها لبدلة رقص من خلال أول فيلم قدمته وهي فتاة قاصر وهو فيلم “424”، دفع والدها إلى ضرورة زواجها وأجبرها على ذلك خوفًا من الفضيحة وأنها لا بد أن تكون مسئولة عن زوج، تزوجت من اللواء أسامة الشافعي ورزقت منه بابنها الوحيد محمد لكنها انفصلت عنه بسبب الخيانة.

اعمال فريدة سيف النصر

المسلسلات: جعفر العمدة،اجري اجري، ابن موت، شيخ العرب همام، موال الحب والغضب،الرحايا، امرأة من نار، عفاريت السيالة، أوراق مصرية، العطار والسبع بنات، دون ذكر أسماء، الاب الروحي، الفتوة، ولاد إمبابة، موسى.

الأفلام: الغيبوبة، ديل السمكة، جبر الخواطر، الغجر، المفسدون، حلاوة الروح، قسمة ونصيب، المرشد، صراع الأحفاد، أصدقاء الشيطان، الجوازة دي مش لازم تتم، رحلة المشاغبين، البيه البواب، الزوجة تعرف أكثر، الهاربات، بنات حارتنا، روض الفرج، امرأة مطلقة، سترك يارب، عذراء وثلاثة رجال، نأسف لهذا الخطأ، الحلال والحرام، الشقة من حق الزوجة.

المسرحيات: مسرحية إثنين في الهوا 1990 قامت بدور حنان، مسرحية الدور الرابع شقة رقم 9،مسرحية الفضيحة، مسرحية الخوافين، مسرحية الغبي وأنا بدور شوشو.

آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر

وكان آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر، هو دور «سترة العترة» في مسلسل العتاولة، الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولة مسلسل «العتاولة» نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: «أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر»، وآخرين، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين،وقصة مسلسل العتاولة دارت حول الشقيقين «نصار»، و«خضر» وهما مجرمان محترفان، وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر «حنة» فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، لكنه يصطدم بالعديد من الصعوبات التي تحيل دون ذلك.