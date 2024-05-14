الكلب ميسي يخطف الأنظار على الريد كاربت في افتتاح الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - خطف الكلب ميسي، الأنظار على السجادة الحمراء فور وصوله مراسم افتتاح الدورة 77، لمهرجان كان السينمائي الدولي، التي بدأت منذ قليل.





مشاركة الكلب ميسي في مهرجان كان السينمائي

كشفت تقارير صحفية، عن اختيار الكلب ميسي، الذي ظهر خلال أحداث الفيلم الفرنسي الشهير، Anatomy of a Fall، لبطولة مسلسل تليفزيوني قصير.

وأعلن المنتج D18 Paris عن اختيار الكلب ميسي لبطولة مسلسل تليفزيوني جديد خاص به، سيأخذ من خلاله المشاهدين لتجربة مهرجان كان السينمائي من منظوره ككلب.

وأوضح المنتج D18 Paris أن الكلب ميسي، من فيلم Anatomy of a Fall، سيحصل على مسلسل قصير خاص به، وسيتم عرضه خلال مهرجان كان السينمائي لعام 2024.

وسيسمح المسلسل القصير، للمشاهدين بتجربة مهرجان كان السينمائي من دوت الخليج، حتى وقت متأخر من الليل "من خلال عيون وصوت ميسي".

المسلسل الجديد، عبارة عن سلسلة من ثماني حلقات، مدة كل منها دقيقة واحدة، وسيتم بث البرنامج يوميا في وقت واحد على القنوات التليفزيونية الوطنية الفرنسية، خلال فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي، France 2 وFrance 3 وCulturebox وTV5 Monde، بدءًا من 13 مايو 2024 ليستمر طوال مدة المهرجان. وينتهي بانتهاء مهرجان كان في 25 مايو.

تفاصيل لجنة تحكيم مهرجان كان

وشملت لجنة تحكيم الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي المخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي فاز فيلمها "كفرناحوم" بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2018، والممثلة العالمية ليلى جلادستون المرشحة لجائزة الأوسكار عن فيلم "Killers of the Flower Moon"، والممثلة العالمية إيفا جرين، والممثل العالمى عمر سي، والمؤلف إبرو سيلان، الذي شارك في كتابة فيلم "Winter Sleep" الحائز على السعفة الذهبية لعام 2014.

كما ترشح فيلم “Society of the Snow” للمخرج خوان أنطونيو بايونا، لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم طويل دولي، والممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، الذي سيظهر في فيلم "Maria" للمخرج بابلو لارين إلى جانب النجمة العالمية أنجلينا جولي، والمخرج كوري إيدا هيروكازو، مخرج فيلم "Shoplifters" الحائز على السعفة الذهبية لعام 2018.

بينما تضم لجنة تحكيم جائزة Caméra d’or، كل من، بالوجي وهو مخرج وكاتب أغاني وإيمانويل بيرت وهي ممثلة ومخرجة، ويتقاسما رئاسة لجنة التحكيم سويا، بينما يشارك في اللجنة كأعضاء كل من جيل بورت - مدير التصوير وباسكال بورون وزوي ويتوك كاتبة السيناريو وناتالي شيفليت محررة قسم السينما والثقافة في (EBRA).