بعد تصدره مؤشر جوجل.. أعمال كريم قاسم الفنية

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان كريم قاسم مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد حلوله ضيفًا على بودكاست قهوة باللبن مع الفنانة جيلان علاء، والذي كشف فيه عن سبب رفضه للزواج وتخوفه منه وعن العديد من أسرار حياته.

أعمال كريم قاسم

اختاره المنتج حسين القلا ليكون أحد أبطال فيلمه أوقات فراغ، والذي احتفت به الصحافة المصرية وقت صدوره، ثم قدم بعدها عدة أعمال أخرى منها:

2006 “أوقات فراغ”.

2007 "لكل سينماه، الماجيك".

2009 "بالألوان الطبيعية، ومسلسل خاص جدًا".

2010 "مسلسل الجماعة".

2011 "إيي يو سي".

2012 "مصور قتيل، مسلسل الهروب".

2014 "مربي لارنج، مسلسل كلام على ورق".

2015 "ولاد رزق، بتوقيت القاهرة، آخر ورقة، مسلسلي "الكابوس، البيوت أسرار".

2016 "كدبة كل يوم".

2017 "سمكة وصنارة، مسلسلي "شاش X قطن جون، نصيبي وقسمتك 2 ".

2018 "ليل/خارجي "

2019 "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض، سواح، مسلسل نصيبي وقسمتك 3 "

2020 "مملكة إبليس، لما كنا صغيرين".

2021 "المشهد الأخير"

2022 "مسلسل يوتيرن، وفيلم حظك اليوم".

أعمال كريم قاسم الخارجية

شارك في أعمال عالمية، ولم يكتفِ كريم بتقديم أعمال محلية فقط بل اهتم أيضًا بالمشاركة في عدد من الأعمال العالمية، حيث شارك في الفيلم اليوناني البريطاني "The First Line" (2014)، والمسلسل البريطاني القصير "The State" (2017)، وفي عام 2019 قدم بطولة الفيلم المصري اللكسمبورغي "سواح" الذي حصد 34 جائزة دولية خلال مشاركته في أكثر من 100 مهرجان سينمائي دولي، كما تصدّر أعلى المشاهدات على منصة نتفلكس وقت إطلاقه، وتدور أحداث الفيلم في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة، والفيلم من تأليف الكاتب الهندي دنيس فوون، ومن إخراج المخرج المصري اللكسمبورغي ادولف العسال.

المنتج كريم قاسم

كريم قاسم ليس ممثلًا فحسب بل هو منتج أيضًا حيث أنتج الفيلم القصير "الحفرة"، الذي حظي على عرضه العالمي الأول في الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ونال استحسان الجمهور والنقاد، وشارك بعدها في العديد من المهرجانات العالمية، والفيلم من إخراج عمرو عابد ومن بطولة، صدقى صخر وأحمد بنهاوى، كما يستعد كريم لإنتاج فيلم جديد.