“العبدلله حسن المنوفي".. أحمد الفيشاوي يكشف عن شخصيته في "بنقدر ظروفك"

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد أبطال فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، لينضم مع الأفلام المنافسة في دور العرض السينمائي الأربعاء الموافق 22 مايو، للمنافسة به في شباك التذاكر.

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن البوستر الدعائي الرسمي للفيلم عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”، وعن شخصيته في العمل معلقًا: “العبدلله حسن المنوفي.. يوم 22 مايو بجميع السينمات.. بنقدر ظروفك”.



قصة فيلم بنقدر ظروفك

وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.



أبطال فيلم بنقدر ظروفك

وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.



قصة فيلم "عادل مش عادل"



يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم “عادل مش عادل” والذي يجسد خلال أحداث العمل شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته، ويحاول حلها في إطار كوميدي، ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم"، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

أبطال فيلم "عادل مش عادل"

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.