نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. خطوبة مينا مسعود والممثلة الهندية إميلي شاه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الممثل العالمي مينا مسعود، بخطبته على الممثلة الهندية إيملي شاه، وذلك حسبما أعلنت مجلة Hello العالمية وظهرا معا خلال التقاطهما العديد من الصور.

خطوبة مينا مسعود والممثلة الهندية إميلي شاه

ألتقطت عدسات الكاميرا مينا وإيملي شاه العديد من الصور، وظهر مينا مرتديًا بدلة بيضاء، كما ارتدت شاة فستانا بنفس اللون حيث اختارت أن تضع لمسات جذابة من الميكب، الأمر الذي أبرز جمال ملامحها.

من هي إيملي شاه؟

تعتبر إيملي شاه ابنة منتج بوليوود الشهير براشانت شاه، وهي ممثلة متدربة من أكاديمية نيويورك للأفلام وأكاديمية مادوماتي للأفلام والرقص في جوهو مومباي، كما تدربت أيضًا على أساليب التمثيل في بوليوود والغرب، ودرست فنون المسرح في معهد لي ستراسبيرج للسينما والمسرح في هوليوود، وتبلغ إيملي شاه من من العمر 25 عامًا وتعد أصغر متسابقة تتوج ملكة جمال نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2014، في عام 2018 لعبت دور البطولة في الفيلم الثروة تتحدى الموت، وفي عام 2019 لعبت دور البطولة في أول مشروع كبير لها، صرخة الغابة الفيلم مأخوذ عن قصة رائعة لفريق الشباب الهندي للرجبي وفوزهم بكأس العالم، لعبت إميلي دور المعالج النفسي روشني ثكار، إلى جانب دور البطولة في الفيلم، قامت إميلي بدور المنتج المنفذ للفيلم، حيث شاركت في صناعة الفيلم بشكل عام.

أحدث أعمال مينا مسعود

ومن ناحية أخرى، تعاقد مينا مؤخرًا على بطول فيلم جديد بعنوان عيسى، ومن المفترض أن يبدأ تصوير أولى مشاهده خلال الفترة المقبلة، الذي يمثل عودة مينا مسعود لعالم السينما في مصر والوطن العربي بعد تقديمه دور البطولة في الفيلم العالمي علاء الدين أمام الممثل العالمي ويل سميث، الفيلم من بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري وأخرين ومن تأليف هيثم نبيل، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني، ومن إخراج روؤف عبدالعزيز.

آخر أعمال مينا مسعود

وكان اخر اعمال مينا مسعود هو فيلم في عز الضهر، حيث يشارك فيه بجانب معز مسعود، مجموعة من الفناني ومن بينهم: محمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، إيهاب فهمي، محمود حجازي، والفنانة شيرين رضا، وغيمان العاصي، وهو من تأليف كريم سرور، ومن إخراج مرقس عادل.

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