رفع قرار منع السفر عن نسرين طافش بعد تسوية قضية الشيك دون رصيد

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة نسرين طافش محرك البحث «جوجل»، بعدما أعلن محاميها أن النائب العام رفع قرار منعها من السفر، وذلك بعد حل أزمة الشيك دون رصيد التي واجهتها مؤخرًا.

صرح محمد إسماعيل، محامي الفنانة، أن النائب العام أمر برفع قرار منعها من السفر من المطارات والموانئ، بعد تقديم شهادة من المحكمة تؤكد انقضاء الدعوى في قضية تحرير شيك دون رصيد.

أوضح إسماعيل أنه تقدم بطلب إلى النائب العام لرفع اسم موكلته من قوائم المنع من السفر، مرفقًا ما يثبت تسديد المبلغ المتعلق بالشيك وشهادة تصالحها في القضية، وتمت الموافقة عليه والسماح لها بالسفر في أي وقت.

أكد المحامي أنه تم التحقق من المباحث الجنائية ومصلحة الأمن العام بعدم وجود قضايا أخرى ضد موكلته، مما سمح لها بحجز تذكرة سفر إلى دبي يوم الخميس المقبل.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة منعت نسرين طافش من السفر إلى دبي بناءً على قرار النائب العام، لكن بعد تصالحها في قضية الشيك دون رصيد ودفع 4 ملايين جنيه، تم رفع قرار منعها من السفر.

في 30 يناير 2023، اتهمت النيابة العامة نسرين طافش بإصدار شيك بمبلغ 4 ملايين جنيه، وحُكم عليها غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات.

بعد معارضة الحكم والطعن بالتزوير، أثبتت مصلحة الطب الشرعي توقيعها على الشيك. وفي النهاية، دفعت المبلغ في المحكمة، مما أدى إلى إلغاء حكم السجن.