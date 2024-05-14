نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيجي المنباوي.. وفاة شقيقة الفنانة معالي زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت شقيقة الفنانة الراحلة معالي زايد وابنة الفنانة آمال زايد، منذ قليل، تكبر الفنانة معالي زايد بنحو 6 سنوات، والتحقت بشقيقتها التي غيبها الموت منذ 9 سنوات، عن عمر 61 عامًا.

وكتب نجلها أحمد صفوت الرشيدي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وفاة والدته، وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة جيجي المنباوي.

أبرز أعمال معالي زايد

وقدمت الراحلة معالي زايد خلال مشوارها الفني 80 فيلمًا سينمائيًا و60 مسلسلًا و6 مسرحيات، منها مسلسل من بينهم، عاصفة على بحر هادئ، ولا من شاف ولا من دري، قصر الشوق، حضرة المتهم أبي، موجة حارة، وأنا اللي جبته لنفسي، دموع في عيون وقحة، الدم والنار، الشقة من حق الزوجة، البيضة والحجر، سيداتي آنساتي، بن الأرندلي، السكاكيني، قضية عم أحمد.

تكريمات معالي زايد

ونالت العديد من الجوائز والتكريمات فحصلت على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان القاهرة الحادى عشر للإذاعة والتليفزيون عن دور آمنة في مسلسل «الدم والنار» في ٢٠٠٥ وحصلت على جائزة الإبداع في مسابقات الإذاعة عام ٢٠٠٧وجائزة أحسن ممثلة عام ١٩٨٣ عن مسلسل«دموع في عيون وقحة» وتم تكريمها من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية عام ٢٠٠٧ وحصلت عام ١٩٨٧ على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في»السادة الرجال «من جمعية الفيلم، وتوفيت «زى النهارده» في ١٠ نوفمبر ٢٠١٤.

آخر ظهور للفنانة معالي زايد

وكان آخر ظهور للفنانة معالي زايد، من خلال مسلسل «موجة حارة» عام 2013 حيث جسدت شخصية والدة إياد نصار، من إخراج محمد ياسين، وتأليف أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار وائل حمدي، رحلت عن عالمنا فى 10 نوفمبر 2014، حيث إن الفرق بين يوم مولدها ورحيلها 5 أيام، أصيبت بسرطان الرئة وأوصت بإقامة معرض يضم لوحاتها الفنية التى كانت قد رسمتها وبعد رحيلها بعامين عام 2016 أقامت لها شقيقتها مهجة زايد معرضا ضم 22 لوحة من رسوماتها، وحدث يوم ولادة معالى أن أرسل أحد المجندين العاملين في خدمته بورقة إلى السجل لتسجيل اسم ابنته في مكتب الصحة، فسأل الموظف المجند عن اسم المولودة فقال العسكري “معالي الصاغ عبد الله المنباوي يا فندم” فسجل الموظف اسمها في الشهادة “معالي الصاغ عبد الله المنباوي” واستمر هذا الاسم معها ولم يتغير.