نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مهرجان “الإسكندرية للفيلم القصير” يكشف عن فكرته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان “الإسكندرية للفيلم القصير”، أثناء لقائه في برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع على فضائية دي إم سي، وتقدمه الإعلاميتان رضوى حسن وجاسمين طه زكي عن تفاصيل إنشاء المهرجان.

وصرح محمد محمود عن سبب إنشاء المهرجان قائلًا: “إنّ صناع الأفلام القصيرة يريدون تعريف الجمهور بهذه الأفلام، ولهذا السبب تم إنشاء المهرجان.. بالإضافة أن السينما سبب تجمع الجمهور، المهرجان هو مهرجان «الناس»".

وأردف: “المهرجان تطور بشكل تدريجي حتى أن وصلنا إلى دورته العاشرة، وسبب نجاحه أولًا النجوم والمخرجين وموزعين الأفلام، وأهم سبب هو الجمهور”.

كما طرق الحديث عن المهرجان مشيرًا أن مهرجان “الإسكندرية للفيلم القصير”، مهرجان دولي شارك فيه هذا العام 33 دولة، بمشاركة 51 فيلمًا في المسابقات الرسمية، بالإضافة إلى أن هناك أفلامًا جرى عرضها في مهرجان مهمة مثل كان السينمائي.

تفاصيل مهرجان “الإسكندرية للفيلم القصير”

يذكر أن إدارة مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" تتكون من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في ب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.