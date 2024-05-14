نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير": "يهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج محمد سعدون، مدير مهرجان "الإسكندرية للفيم القصير"، أثناء لقائه في برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع على فضائية دي إم سي، وتقدمه الإعلاميتان رضوى حسن وجاسمين طه زكي، أن أول دورتين من المهرجان كانتا بجهود ذاتية دون دعم حتى تم تقديم تفاصيل المهرجان إلى وزارة الثقافة وتم الحصول على الموافقة كأول مهرجان يحصل على دعم الوزراة بعد دورتين فقط من إنشائه.

كما أكد محمد سعدون أنّ أهداف مهرجان الإسكندرية للفيم القصير منذ بداية الدورة الأولى، تتمثل في نشر ثقافة الفيلم القصير نظرًا لعدم انتشارها بين الأفراد بالإضافة أنّ الفليم القصير منذ بداية كتابته، تكون فكرته مختلفة،روأقصى مدة للعمل 30 دقيقة، كما أنه يختلف عن الفيلم الروائي في مدة وطريقة التنفيذ.

رئيس مهرجان “الإسكندرية للفيلم القصير” يكشف عن فكرة المهرجان

ومن جانبه، كشف المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان “الإسكندرية للفيلم القصير”، أثناء لقائه في برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع على فضائية دي إم سي، وتقدمه الإعلاميتان رضوى حسن وجاسمين طه زكي عن تفاصيل إنشاء المهرجان.

وصرح محمد محمود عن سبب إنشاء المهرجان قائلًا: “إنّ صناع الأفلام القصيرة يريدون تعريف الجمهور بهذه الأفلام، ولهذا السبب تم إنشاء المهرجان.. بالإضافة أن السينما سبب تجمع الجمهور، المهرجان هو مهرجان «الناس»".

وأردف: “المهرجان تطور بشكل تدريجي حتى أن وصلنا إلى دورته العاشرة، وسبب نجاحه أولًا النجوم والمخرجين وموزعين الأفلام، وأهم سبب هو الجمهور”.

كما طرق الحديث عن المهرجان مشيرًا أن مهرجان “الإسكندرية للفيلم القصير”، مهرجان دولي شارك فيه هذا العام 33 دولة، بمشاركة 51 فيلمًا في المسابقات الرسمية، بالإضافة إلى أن هناك أفلامًا جرى عرضها في مهرجان مهمة مثل كان السينمائي.

تفاصيل مهرجان “الإسكندرية للفيلم القصير”

يذكر أن إدارة مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" تتكون من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.