نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " ممكن أكون ظالم.. والست هي السبب في حياة الرجل".. أحمد حاتم يكشف تفاصيل تجربة طلاقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار كشف الفنان أحمد حاتم، عن تفاصيل طلاقه بعد فترة زواج دامت لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج «AB talks»، مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، الذي يقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد حاتم: “تزوجت لمدة ثلاث سنوات، واتعلمت بعد طلاقي أن الإنسان ممكن يبقى أحسن وممكن يتغير وممكن يبقى أوحش، وساعات بيبقى مش قرار ولكن أنا كنت في نسخة مش حلوة مني وكنت شخص ممكن أكون ظالم حتى لو ده مش باين بس دي حقيقة الأمر، الطرف اللي معايا مكنش مبسوط ودي مش عادتي”.

وتابع حاتم: “تجربة الجواز خلتني أقف وقفة كبيرة وتوصلت أني أقدر أعمل اللي أنا حابه ومقتنع به، أنا من بعد التجربة دي بقيت عايز أبذل مجهود وأهدى وأفتح مشاعري أكتر وأعبر عن نفسي وعن مخاوفي بشكل أوضح لأن ده الصح”.

ووضح أحمد حاتم أهمية دور المرأة، معلقًا: “أنا بشوف أن الست هي السبب في كل حاجة في حياة الرجل”.