بعد تصدرها التريند.. لقاء سويدان تكشف حقيقة زواجها

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة لقاء سويدان، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو وهي مرتدية فستان زفاف وتضع اللمسات الأخيرة لاستعدادات الزفاف دون ظهور العريس، ما جعل الجمهوي حيرة عن حقيقة الأمر حول زواجها بعد انفصالها من الفنان حسين فهمي زوجها السابق.

حقيقة زواج لقاء سويدان

وردت لقاء سويدان على شائعات زواجها خلال الأيام الماضية، قالت لقاء سويدان في تصريحات صحفية: لم أتزوج، الصور المتنشرة عبارة عن جلسة تصوير جديدة، وكل ما يتردد شائعات.

وعن رد فعل الجمهور أكدت لقاء سويدان: أوفر جدًا حجم الموضوع على شىء لم يحدث، أنا اتخضيت مش معقول.

تفاعل الجمهور مع منشور لقاء سويدان، حيث كانت قد شاركت جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وظهرت فيه مرتدية فستان عروس وتحضر لحفل زفاف، مما دفع متابعيها للتساؤل عن «العريس» من هو؟.

أعمال تنتظرها لقاء سويدان

جدير بالذكر أن تنتظر لقاء سويدان عرض مسلسل "الوصفة السحرية" المقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "هانيا" وهي شقيقة إسلام جمال المتزوج من بسمة داود، وتجمع هذه العائلة قصة في إطار اجتماعي.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) مكون من 45 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، بسمة داود، عمر الشناوى، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

آخر أعمال لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان كان مشاركتها في مسلسل طبيبة شرعية بطولة بشرى، ونضال الشافعي، ورازان مغربي، وصلاح عبد الله، ومروة عبدالمنعم، ومنذر رياحنه، وأيمن عزب، وعابد عناني، آمال رمزي، وياسمين جمال، وفراس سعيد، ومريم الجزائرية، كما يشارك في البطولة سميرة صدقي، ومحمد عبد الجواد، وياسر علي ماهر، وضيف الشرف الفنان القدير رشوان توفيق، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبوشادي.