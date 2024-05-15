نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام السقا يروج لأحدث أعماله السينمائية الجديدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان عصام السقا عن سعادته بـ الإنضمام لأبطال فيلم "ري ستارت " وتعاونه مع تامر حسني.



حيث شارك جمهوره بصورة تجمعه بالفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" توكلنا على الله فيلم ريستارت مع النجم الكبير وحبيبي الغالي تامر حسني والنجمة هنا الزاهد، والنجم باسم سمرة، والنجم محمد ثروت، والنجم ميكا، تأليف أستاذ أيمن بهجت قمر، إخراج أستاذة سارة وفيق.. ربنا يكرمنا بالتوفيق والنجاح دعواتكم".



تعليقات الجمهور على منشور عصام السقا



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، إن شاء الله هتكون ترند، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال عصام السقا

والجدير بالذكر آخر أعمال عصام السقا مسلسل صدفة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أحداث مسلسل صدفة



تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة



وضم مسلسل "صدفة" مجموعة من النجوم أبرزهم خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

