سمسم شهاب يترك وصيته لـ شقيقه في حال وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - وصي الفنان سمسم شهاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك شقيقه الأكبر وصيته في حالة وفاته قائلًا " كان يجب أن اتخذ قرار البعد عنكم من حوالى ٣٠ سنة

نعم تأخرت كثيرًا ولكن ما فعلته أنا وزوجتى رحمة الله عليها نحتسبه عندالله تعالى وما عند الله خير وأبقى

لو سمحتم لا أتمنى أن اراكم أو اسمع صوتكم حتى وانا فى طريقى إلى الدار الآخرة وهذه هى وصيتى لأخى الكبير الحاج اشرف

ربنا كشفكم والحمدلله"

سمسم شهاب

آخر أعمال سمسم شهاب

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان سمسم شهاب أغنية 'شايل الوجع ”

كلمات أغنية شايل الوجع

أنا عشت مجروح م القريب قبل الغريب

والجرح عدي عليه زمن مبقاش يطيب

تعبت جدا م اللي رخصني وباعني

أقدر أقول وبقلب جامد مليش حبيب

أنا اللي من أقرب ما ليا كنت مأذي

عايش ف حالي بفطرتي مش طبعي مؤذي

أنا اللي كنت بعيش لغيري مش لنفسي

مع خلق مليانه عبر تجرح وتأذي

أنا اللي شايل الوجع من صغر سني

أنا اللي متباع من البشر حتي اللي مني

بالعكس داسو عليا أنا والكل خاني

أنا اللي متقطع حتت والاسم عايش

أنا اللي من بره قوي ومن جوه بايش

لا حد مره جبر بخاطري وطبطب عليا

بالكدب قتلوا غني انا عيار وطايش

مبقتش عايز حاجه منكم ارحموني

همشي وسايبكم للزمان هايجيبلي حقي

مابقولش تيجو عندي تاني وتشتروني

أنا م النهارده خلاص بقي هختار ونقي

انتوا الخيانه ف دمكم والدم فاسد

فيكو المنافق والجبان والكل حاسد

لا حد فيكم يجي يوم مره يواسيني

ولوحدي وبعون ربنا واقف وسادد