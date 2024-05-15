لهذا السبب.. الممثلة الهندية إميلي شاه تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الممثلة الهندية إميلى شاه تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول خطبتها من الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود.

أعرب الممثل الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، عن سعادته بخطبته رسميًا من الممثلة الهندية إميلي شاه.

ويرصد "دوت الخليج الفني " معلومات لا تعرفها عن إميلي شاه



الممثلة الهندية إيملي شاه، هي إحدى نجمات بوليوود، وهي صاحبة الـ25 من عمرها، لعبت دور البطولة في الفيلم "الثروة تتحدى الموت"، وخاضت أولى بطولاتها الفنية من خلال عمل فني يطلق عليه "صرخة الغابة".

إميلي شاه هي ابنة المنتج براشانت شاه، كما أنها إحدى المنضمات لأكاديمية نيويورك للأفلام،

كما درست فنون المسرح في معهد لي ستراسبيرج للسينما والمسرح في هوليوود.

مينا مسعود ينتهي من تصوير فيلم "Wish You Were There"



وعلى صعيد آخر، انتهي مينا مسعود من تصوير فيلمه الجديد "Wish You Were There" وسط مشاركة نخبة من نجوم هوليوود على رأسهم المخرجة الأمريكية جوليا ستايلز، والممثلة الأمريكية إيزابيل فورمن، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول "شارلوت" التي تتخيل دخولها في علاقة رومانسية مع رجل من المستقبل يدعى "آدم" تمر العلاقة بالعديد من المواقف والتحديات.