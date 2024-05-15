نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صناع الأغاني يكشفون لـ "دوت الخليج الفني" مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على عالم الموسيقى (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت في الآونة الأخيرة تقنية الذكاء الإصطناعي وبدأت تنتشر أغاني صُنعت بواسطة الذكاء الإصطناعي، سواء هذه أغنيات لفنان وطُرحت بصوت فنان آخر أو كلمات أغاني تقدم إلى الذكاء الإصطناعي وتخرج في شكل أغنية مصنوعة بالألحان وصوت الفنان المُختار بواسطة الذكاء الإصطناعي.

وبسبب هذا الإنتشار الواسع الذي حققه الذكاء الإصطناعي في الأشهر الماضية، تحدث "دوت الخليج الفني" مع صناع الأغنية المصرية وكشفوا لنا في تصريحات خاصة مسبقة لـ "دوت الخليج الفني" عن آرائهم في تقنية الذكاء الإصطناعي ومدي تأثيرها على وجود الفنان وهل هذه التقنية ستلغي الفنان ويتم صُنع جميع الأغاني بواسطة الذكاء الإصطناعي.

ومن هؤلاء الصُناع الذي تواصلنا معهم هم (الملحن علي الخواجة، الملحن محمد رحيم، الموسيقار هاني شنودة، الشاعر عمرو المصري، الشاعر أحمد المالكي).

وإليكم آراء الصناع في تقنية الذكاء الإصطناعي:-

الملحن علي الخواجة

فقد كشف الملحن علي الخواجة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "عن رأيه في تقنية الذكاء الإصطناعي قائلًا: "أري أن هذه التقنية هى فكرة متطورة مثل أى شئ يتطور، وأعتقد أنها لن تؤثر على الفنان في تقديم أعمال جديدة، لأن الفكرة أنه بياخد صوت اللي بيقول بطريقته ويركبه على صوت فنان تاني لكن الإحساس وحاجات كتير بتكون مش موجودة فهي فكرة مش هتأذي الفنان في أي حاجة”.

الملحن محمد رحيم

وصرح لنا الملحن محمد رحيم في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "عن رأيه في تقنية الذكاء الإصطناعي قائلًا: "الذكاء الإصطناعي هو مجرد أداة تساعد الناس في إنجاز الوقت لكن لكي يبدع هو بشكل جديد أو يقدم عمل بإحساس مختلف أو وجهه نظر هو لوحده لا طبعًا خلقة ربنا ملهاش دعوة أبدًا بصنع البني ادمين".

الموسيقار هاني شنوده

وكشف لنا الموسيقار الكبير هاني شنودة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن رأيه في تقنية الذكاء الإصطناعي قائلًا: "إحنا في مصر من أحد عيوبنا إن إحنا بنمسك في الحاجة الجديدة ونستقلع فيها بمعني أننا نفضل نشوفها ونستخدمها ثم نتركها كأنها لم تكن، فدائمًا يوجد مشروع ولكن لم يكتمل لأن المصريين لا يوجد لديهم نفس طويل لا يضعون خطط لسنوات قادمة لكن عندهم التخطيط اليومي وليس التخطيط لسنوات طويلة".

وأضاف قائلًا: "أنا شايف أن الذكاء الإصطناعي اُستخدم فى أنهم مثلًا جابوا أغنية لأم كلثوم اتعملت بصوت شيرين وخلاص كأن لم يكن ولا كأنه كان تريند، دلوقتي ظهر سوفت وير نقدر نشيل صوت المطرب خالص ونحط صوت مطرب آخر ده مسموح لكن أننا مثلًا نجيب فنان نغير في شكله ونحطله ميكاب ده لا لأن لازم شكله يبقي كما هو كبقاء الزمن".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا مع العمل المتعوب عليه المظبوط ده نقف جميعًا ونسقف له لكن أنا ضد العمل الغير متعوب عليه والمستخدم بها طريقة الحشو".

الشاعر عمرو المصري

وكشف لنا الشاعر عمرو المصري في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن رأيه في تقنية الذكاء الإصطناعي قائلًا: "بالطبع الذكاء الإصطناعي حلو جدًا وحاجة حلوة يمكننا الإستفادة منها في المستقبل ونفعل بها أشياء كثيرة نافعة للبشر كافة وليس المزيكا فقط".

وأضاف قائلًا: "وأعتقد أنه لا يوجد شئ يمكن أن يلغي وجود الفنان لأن إذا نجح الذكاء الإصطناعي على السوشيال ميديا في تغيير أصوات الفنانين، ففي الحفلات الجمهور يحب الفنان باحساسه وصوته الحقيقي".

الشاعر أحمد المالكي

وكشف لنا الشاعر أحمد المالكي في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "عن رأيه في تقنية الذكاء الإصطناعي ومدي تأثيرها على وجود الفنان قائلًا: "الذكاء الإصطناعي لا أعتقد أنه يأخذ مكان الفنان لأنه مهما عمل حاجة كويسة بتبقي مفتقده الإحساس".