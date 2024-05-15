نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض مسلسل "دواعي سفر" عبر واتش ات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض اليوم مسلسل “ دواعي سفر” عبر منصة واتش ات أحدث أعمال النجم أمير عيد.

وفي وقت سابق قامت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية، بترويج البوستر الدعائي للمسلسل على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، والأبطال المشاركين في العمل، والذي يقوم ببطولته أمير عيد

وكتبت المنصة الرقمية Watch it في منشور حمل بوستر خاص لأحمد فاضل معلقًة عليه: "انتظروا سمير في مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية

مسلسل “دواعي سفر” تدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.

“دواعي سفر” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة أمير عيد ويشاركه بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.